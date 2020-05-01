Работающие россияне старше 65 лет могут продлить электронные больничные

В России работающие граждане старше 65 лет могут до 29 мая продлить электронные больничные, которые работнику будут выплачивать напрямую на протяжении недели. Как стало известно, получить электронные больничные могут жители РФ старше 65 лет, которые продолжают соблюдать самоизоляцию из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, не находятся в отпуске и не перешли на удаленную работу.

Отметим, что новые электронные больничные будет оплачивать Фонд соцстрахования, предоставлять дополнительные документы не нужно.