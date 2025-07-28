ВС: когда арендатор должен платить аренду за утраченное имущество

После расторжения договора аренды компания требовала с арендатора и оплату аренды, и стоимость невозвращенного оборудования. ВС разъяснил, что нельзя взыскивать арендную плату за имущество, которым арендатор не мог пользоваться из-за его утраты.

«Мир опалубки» передал в аренду компании «Партнер» строительное оборудование общей стоимостью 637 281 руб. Договор действовал до 31 декабря 2021 года, а по возникшим обязательствам — до полного их исполнения. В июне 2021-го арендодатель расторг договор из-за неуплаты арендных платежей, но оборудование к нему так и не вернулось. В октябре арендодатель направил претензию с требованием оплатить задолженность и возместить стоимость невозвращенного оборудования.

После отказа «Мир опалубки» обратился в суд. Истец потребовал 1,76 млн руб. арендной платы, свыше 1 млн руб. неустойки и 537 918 руб. убытков (дело № А01-458/2023).

Практика ВС определил подсудность спора о заключении аренды

Арбитражный суд Республики Адыгея удовлетворил требования в полном объеме. Апелляционный суд и суд округа согласились с этим решением, но уменьшили размер неустойки до 634 549 руб. Суды посчитали, что прекращение договора аренды само по себе не прекращает обязанность вносить арендную плату, если имущество не возвращено. Они также указали, что обеспечительные платежи, внесенные арендатором, не могут быть зачтены в счет арендной платы, поскольку стороны связали их возврат с возвратом оборудования.

Верховный суд отменил решения в части взыскания арендной платы и неустойки. Коллегия отметила, что при утрате имущества арендатор не может им пользоваться, поэтому нельзя требовать внесения арендной платы после извещения арендодателя об утрате. Суды должны были установить, когда именно арендатор утратил возможность пользоваться имуществом и своевременно ли уведомил об этом арендодателя.

Экономколлегия напомнила: взыскание стоимости утраченного имущества правомерно, но арендную плату можно требовать только за период фактического пользования. По общему правилу арендатор не вносит плату за период, когда он лишен возможности пользоваться объектом аренды по независящим от него обстоятельствам.

Дело направили на новое рассмотрение для выяснения этих обстоятельств.

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