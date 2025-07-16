ВККС рекомендовала шесть судей в арбитражные суды

К нескольким претендентам возникли вопросы из-за качества работы. Кандидаты объяснили это изменениями судебной практики и отсутствием специализации. Большинство хотели в апелляцию, и только один — в кассацию.

Во второй день июльского заседания ВККС из всех кандидатов в арбитражные суды только Ольга Толмачева претендовала в кассационную инстанцию — на должность судьи Арбитражного суда Поволжского округа. Стаж ее работы судьей — 21 год. Начинала карьеру с позиции помощника судьи Арбитражного суда Волгоградской области, сейчас трудится там же председателем судебного состава. Вопросы у коллегии возникли к ее недвижимости — оказалось, что в документах неправильно указали данные об имуществе. В итоге ее поддержал Верховный суд, а ВККС дала рекомендацию.

Остальные кандидаты просили о рекомендации в апелляции. Ирина Ширяй работает судьей в АС Пензенской области с 2019 года. Она хочет занять аналогичную должность в Восьмом арбитражном апелляционном суде. ВККС заинтересовало качество ее работы, которое в некоторые периоды было ниже среднего. Но Верховный суд поддержал Ширяй, указав, что работу кандидата оценивает как хорошую. В итоге ВККС ее рекомендовала.

Наталья Михайлова претендовала в судьи Десятого арбитражного апелляционного суда, с 2020 года она трудится судьей Арбитражного суда Московской области. ВККС обратила внимание на снижение качества работы претендента в некоторые годы. Она объяснила это декретным отпуском. В итоге ВС поддержал кандидатуру, и Михайлову рекомендовали.

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Анну Савон рассматривали на должность судьи Шестого арбитражного апелляционного суда. С 2020 года она работает судьей Арбитражного суда Хабаровского края, рассматривает банкротные дела. А в судебной системе — с 2010 года. Возник вопрос о том, с чем связаны высокие показатели по обжалованию в кассации. Она объяснила это изменением практики. Этого хватило, чтобы получить рекомендацию.

Анна Мирошник подавалась на должность судьи в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. С 2011 года была судьей Арбитражного суда Оренбургской области, а сейчас судья, председатель судебного состава в Арбитражном суде Севастополя. Коллегию заинтересовал процент отмен по ее делам. Мирошник также объяснила это изменениями в практике. Еще она рассказала, что у нее нет специализации и ей приходится разбираться в разных вопросах. ВККС с согласия ВС судью рекомендовала.

Константин Бурченков претендовал на должность судьи Двенадцатого арбитражного апелляционного суда. С 2020-го он работает судьей в Арбитражном суде Псковской области. ВККС уточнила, почему он не состоял на воинском учете по месту жительства. По его словам, на учет его не поставили без регистрации, а пока он жил в съемной квартире, он долгое время не мог ее получить. Верховный суд его поддержал, Бурченкова рекомендовали.

Рассмотрение своего заявления о рекомендации на должность судьей Арбитражного суда Центрального округа Светлана Ивашурова попросила отложить, поскольку находится в отпуске.

КандидатКуда рекомендовалиОльга Толмачева

Арбитражный суд Поволжского округа

Ирина Ширяй

Восьмой арбитражный апелляционный суд

Наталья Михайлова

Десятый арбитражный апелляционный суд

Анна Савон

Шестой арбитражный апелляционный суд.

Анна Мирошник

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд

Константин Бурченков

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.

Нина Бровка