В ГД внесли поправки к закону о МСП

Предлагается особый порядок для включения инновационных центров в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Депутаты направили в Госдуму законопроект, предусматривающий внесение изменений в ст. 4 и 4.1 закона «О развитии малого и среднего предпринимательства». Документ направлен на совершенствование порядка включения участников инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ) в единый реестр субъектов МСП.

Сейчас компании включают в реестр на основании данных налоговой отчетности о доходах и среднесписочной численности сотрудников. При этом для резидентов центра «Сколково» существуют особые условия — им не надо заявлять данные о налоговой отчетности. Аналогичное условие предлагают ввести и для ИНТЦ.

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Некоторых участников ИНТЦ, несмотря на формальное соответствие критериям, не включают в реестр из-за того, что у налоговиков нет данных о доходах. Это, в свою очередь, мешает таким компаниям получать меры государственной поддержки. Так, по данным на 2023 год, из 392 участников ИНТЦ только 283 представили налоговую отчетность. При этом 101 субъект оказался вне реестра МСП, в том числе 53 не представили налоговую отчетность. Такая ситуация, как указано в пояснительной записке, ставит компании в неравное положение и ограничивает доступ к субсидиям и льготам.

Предполагается, что управляющие компании ИНТЦ должны предоставлять в налоговую службу сведения о своих участниках для актуализации данных. Кроме того, предлагается приравнять участников проектов «Сколково» и резидентов ИНТЦ к субъектам МСП по единому критерию — среднесписочная численность работников. Поправки затронут 13 инновационных центров, резидентами которых выступают 648 организаций. Принятие закона будет способствовать достижению национальных целей развития инновационной отрасли.

Законопроект № 965627-8 «О внесении изменений в статьи 4 и 4-1 Федерального закона „О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации“»

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