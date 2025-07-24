Суд запретил запрашивать данные о платежах между адвокатом и доверителем

Апелляция признала сведения о таких переводах адвокатской тайной.

В рамках дела о банкротстве компании «Л-Финанс» Александр Брусенцев обратился в Арбитражный суд Омской области с заявлением о взыскании с проигравшей стороны судебных расходов, понесенных при рассмотрении заявления о включении его требования в реестр требований кредиторов (дело № А46-4475/2023).

От проигравшей стороны поступили возражения, в которых говорилось о фальсификации доказательств. Суд удовлетворил заявление и в рамках проверки фактов потребовал от банка предоставить выписку об операциях по расчетному счету адвокатской коллегии «Смоленка 33».

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Адвокаты подали апелляционную жалобу и попросили отменить определение первой инстанции. В ней заявители указали, что истребование выписки будет означать раскрытие третьим лицам сведений об именах и наименованиях всех доверителей адвокатов. Это приведет к нарушению адвокатской тайны. Кроме того, истребованные сведения не имеют отношения к рассматриваемому арбитражным судом спору, отметили в коллегии.

Восьмой арбитражный апелляционный суд изучил жалобу и нашел основания для отмены определения Арбитражного суда Омской области в обжалуемой части.

Апелляция указала, что запрашиваемая судом выписка содержит сведения о поступлениях средств от неопределенного круга доверителей адвокатской коллегии, их размерах, датах и назначении платежей. Эта информация получена адвокатской коллегией в связи с оказанием юридической помощи доверителям, а значит, она попадает под режим адвокатской тайны, решил суд.

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