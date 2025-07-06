Суд увеличил неустойку за нарушение антиискового запрета

Основанием стало несоблюдение австрийской фирмой OMV запрета на обращение в иностранный арбитраж из-за спора с «Газпромом».

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление «Газпрома» об увеличении размера судебной неустойки в отношении австрийской OMV Exploration & Production GmbH.

В марте прошлого года «Газпром» направил в суд заявление с просьбой запретить OMV Exploration & Production Gmb продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты (дело № А56-26933/2024). В качестве заинтересованного лица к участию в деле привлекали Gazprom Sakhalin Holdings B.V.

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Суд удовлетворил требования «Газпрома». Также истцу присудили право взыскать средства в случае нарушения антиискового запрета. Судебное разбирательство велось в закрытом режиме, поскольку договор с «Газпромом» включает коммерческую тайну. Об этом ранее сообщал ТАСС.

В июне российский истец подал в суд новый иск к австрийской компании об увеличении судебной неустойки за нарушение антиискового запрета.

Судья Ирина Володина рассмотрела заявление и удовлетворила требования «Газпрома». Информация опубликована в Картотеке арбитражных дел, подробности пока не раскрываются.

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