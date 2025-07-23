Суд удовлетворил иск Минпромторга к Evraz plc

Zel Экономика

Ведомство добилось приостановления корпоративных прав компании в российской «дочке».

В июне Минпромторг подал иск в Арбитражный суд Московской области о приостановлении корпоративных прав Evraz plc в «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» (дело № А41-49916/2025). 

Практика Минфин подал иск к иностранному владельцу «Альфа инвестиций»

В январе эту структуру признали экономически значимой организацией (ЭЗО). Корпоративные отношения в таких компаниях регулирует Федеральный закон № 470. Он позволяет через суд приостанавливать корпоративные права иностранных холдингов в отношении ЭЗО.

22 июля АС Московской области рассмотрел дело в закрытом режиме. Суд удовлетворил требование Минпромторга, решение подлежит немедленному исполнению, следует из заявления Evraz plc. Компания намерена его обжаловать. 

В июле Минфин подал иск к люксембургской Alpha Capital Investments (дело № А41-57242/2025). Этой структуре принадлежит компания «Альфа инвестиции», которую в мае власти включили в список ЭЗО. 

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