Суд признал сделкой действия по снятию обременения

Кассация решила, что их следует квалифицировать как сделку, поскольку в результате возникли юридические последствия для компании.

Истец обратился в Арбитражный суд Рязанской области в интересах компании «Биариц» с заявлением о признании недействительной сделки, совершенной представителем общества и направленной на снятие обременения в виде залога на земельный участок (дело № А54-7989/2023).

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Первая инстанция и Двадцатый арбитражный апелляционный суд отказали в удовлетворении требований. Суды исходили из того, что оспариваемые действия представителя компании по погашению записи в ЕГРН об обременении нельзя считать сделкой по смыслу ст. 153 ГК. Суды также указали, что у ответчика была доверенность, которая наделяла его полномочиями на снятие обременения.

Истец не согласился с такими выводами и подал кассационную жалобу в Арбитражный суд Центрального округа. Кассация поддержала заявителя.

Суд округа указал, что действия ответчика по подписанию и подаче в органы регистрации заявления о снятии обременения по ипотеке — это сделка, в результате которой возникли юридические последствия для «Биарица». Кроме того, полномочия на совершение регистрационных действий не тождественны полномочиям на совершение от имени общества распорядительных сделок. В связи с этим нижестоящим инстанциям следовало установить, упоминали ли последние в доверенности.

Также суды не учли, что доверенность ответчику выдана в порядке передоверия, и не исследовали наличие прав на погашение ипотеки у основного представителя. Кассация отменила решение первой и второй инстанций и направила дело на новое рассмотрение.

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