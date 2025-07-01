Суд отказал в прекращении охраны товарных знаков Coca-Cola

Российская компания пыталась лишить ее в том числе брендов Sprite и Bonaqua.

Весной 2024 года компания «Маргон» подала два иска в Суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков The CocaCola Company (дела № СИП-491/2024 и СИП-492/2024).

Практика Суд прекратил охрану товарных знаков Amazon и Nokia

В общей сложности истец пытался добиться прекращения охраны 23 товарных знаков вследствие их неиспользования американской компанией. Среди них — названия Sprite и Bonaqua, которые «Маргон» хотел использовать для продажи алкогольной продукции. Истец указал, что The CocaCola Company использует их только для безалкогольной продукции.

Суд оставил требования «Маргон» без удовлетворения. Коллегия судей решила, что спорные товарные знаки имели широкую известность, поэтому правовую охрану следует оставить в силе в том числе в отношении однородных товаров.

Иски к иностранным брендам

По информации «Коммерсанта», за последние два года возросло число исков от российского бизнеса с требованием отменить правовую охрану известных брендов. В суде истцы пытаются доказать, что правообладатель не использовал спорные товарные знаки в течение трех лет и что у заявителя есть реальный интерес в брендах.

Так, производитель кондиционеров «Русклимат» просил остановить правовую защиту товарных знаков Ericsson, а гонконгский производитель электроники Multigoods Production подал иск к Nokia. Собеседники газеты предположили, что заявители могли подать иски с целью перепродажи брендов другим компаниям.

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