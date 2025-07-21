Суд напомнил, что оценка бездействия директора требует всестороннего анализа

Компания пыталась взыскать убытки с экс-директора, который должным образом не проследил за исполнением мирового соглашения с подрядчиком. Две инстанции поддержали истца, но суд округа направил дело на новое рассмотрение.

В 2022 году «Кожуховская-Инвест» подала иск в Арбитражный суд города Москвы к бывшему гендиректору о взыскании порядка 390 млн руб. убытков (дело № А40-270177/2022). Истец обвинил экс-руководство в плохом контроле за исполнением мирового соглашения с подрядчиком «Ренейссанс Констракшн». Тот некачественно отремонтировал кровлю здания, но обязался устранить недостатки.

Заявитель указал, что ответчик не запросил исполнительный лист на принудительное исполнение соглашения, но продолжал тратить средства компании на обследование технического состояния кровли. В результате бездействия директора сооружение продолжало разрушаться, а истец за свой счет проводил аварийные работы для устранения протечек. Из-за неисполнения ответчиком должностных обязанностей «Кожуховская-Инвест» понесла убытки и оказалась неспособна погасить кредитные обязательства, заявил истец.

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Первая инстанция частично удовлетворила иск и взыскала с ответчика 282 млн руб. Суд решил, что долгое бездействие гендиректора выходило за рамки предпринимательского риска и носило явно неразумный характер. Апелляция оставила это решение без изменения.

АС Московского округа изучил материалы дела и указал, что при взыскании убытков истец обязан привести обстоятельства, свидетельствующие о недобросовестности действий или бездействия директора. Выводы судов о бездействии ответчика сделаны без оценки всех представленных доказательств. В частности, суды не учли, что «Ренейссанс Констракшн» систематически выполнял работы по устранению дефектов кровли в 2017–2019 годах, о чем сообщил гендиректор.

Также кассация решила, что судам следовало изучить довод ответчика о том, что расходы компании на ремонт и обследование кровли здания не могли быть вменены в качестве убытков. Они были направлены на сохранение рабочего состояния здания и предотвращение еще большего ущерба интересам компании.

Суд также указал, что ответчик ушел с поста генерального директора в декабре 2019 года. В связи с этим вменять ему убытки компании, связанные с проведением экспертиз в 2021–2022 годах, нельзя. Кроме того, новое руководство «Кожуховская-Инвест» продолжило ту же модель взаимодействия с подрядчиком, что и предыдущий гендиректор. Это говорит об обоснованности решений ответчика, решил суд.

Суд округа отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение.

Право.ru