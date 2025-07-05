Суд лишил правовой охраны три товарных знака Bershka

Аннулирование не коснулось брендов одежды и обуви ввиду широкой известности.

В июле 2024 года гонконгская Multigoods Production подала иск в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны трех товарных знаков Bershka на территории России (дело № СИП-805/2024).

Речь идет о товарных знаках № 756536, № 928432 и № 270990, зарегистрированных на владельца бренда Bershka — испанский холдинг Inditex.

Практика Суд отказал в прекращении охраны товарных знаков Coca-Cola

В обоснование своей заинтересованности истец сослался на договоры с партнерами, предусматривающие продвижение широкого перечня товаров под обозначениями Bershka. По мнению же Inditex, в действиях гонконгской компании есть признаки злоупотребления правом, поскольку та пытается извлечь выгоду за счет деловой репутации ответчика.

Суд поддержал доводы истца и частично прекратил правовую охрану заявленных знаков. При этом аннулирование не коснулось торговых марок одежды и обуви, поскольку они широко известны потребителям.

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