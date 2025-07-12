Совфед рассмотрит кандидатуры новых судей КС на следующей неделе

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Заседание состоится 16 июля.

Совет Федерации опубликовал повестку очередного заседания, в которую включили вопрос о назначении Константина Калиновского на должность судьи Конституционного суда. Он окончил Санкт-Петербургскую высшую школу МВД. С 2008 года занимает должность советника КС.

Судьи Александр Коновалов назначен судьей Конституционного суда

Также на заседании рассмотрят вопрос о назначении на должность судьи Конституционного суда Евгения Тарибо. Он выпускник Уральской государственной юридической академии. Работает в аппарате Конституционного суда более 20 лет и сейчас занимает должность руководителя секретариата КС.

Вопросы о назначении кандидатур вносит Комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

На заседании выступит председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

Ранее сенатор Андрей Клишас сообщил, что в Совет Федерации поступили представления Владимира Путина о назначении Калиновского и Тарибо на должности судей.

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