Совфед принял поправки об экономически значимых организациях

Они уточняют порядок включения компаний в перечень ЭЗО и условия вступления в прямое владение акциями таких предприятий. Юристы считают, что теперь механизм станет более прозрачным для бизнеса.

Совет Федерации одобрил закон, который уточняет основания для включения компаний в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).

Статус экономически значимой позволяет контролирующим акционерам через суд перевести в российскую юрисдикцию акции и доли зарубежных инвесторов из недружественных стран и получать дивиденды от этих активов. Перечень утверждает правительство.

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Согласно поправкам, экономически значимыми организациями будут считать компании, которые одновременно управляют активами на сумму более 400 млрд руб. и обслуживают не менее 300 000 клиентов. Включать в перечень ЭЗО смогут дочерние компании уже внесенных туда организаций, принадлежащих иностранным холдингам, чьи корпоративные права были приостановлены.

Кроме того, у правительства появится право ограничивать доступ к сведениям о добавлении компаний в перечень и определять условия и порядок доступа к такой информации.

Более прозрачный порядок признания ЭЗО

Поправки вводят более прозрачный механизм включения организаций в список экономически значимых, что снизит неопределенность для бизнеса и регулирующих органов при принятии решений, отмечает партнер INGVARR INGVARR Федеральный рейтинг. группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Международные судебные разбирательства группа Природные ресурсы Профайл компании × Эмиль Вадиян. В целом поправки можно оценить как шаг в сторону повышения правовой определенности, при этом сохраняется риск чрезмерного ужесточения контроля, который может затруднить привлечение инвестиций и снизить гибкость компаний при ведении бизнеса, считает юрист.

Помимо поправок об ЗЭО, законопроект предусматривал изменения закона «Об иностранных инвестициях». Новелла должна установить новые правила обратного выкупа акций иностранными компаниями, но ее пока не приняли.

Отсрочка принятия поправок говорит о стремлении государства к более взвешенному подходу в вопросе возвращения иностранцев, говорит консультант юридической компании Каменская & партнёры Каменская & партнёры Федеральный рейтинг. группа Антимонопольное право × Лапухин Даниил. Это соответствует курсу властей на привлечение иностранных инвестиций в экономику, считает он. Так, 1 июля президент подписал указ, который позволяет нерезидентам вкладываться в российские активы через новый тип спецсчета. Доходы с этого счета разрешили выводить за рубеж без согласования с правкомиссией.

Законопроект № 1059849-7 «О внесении изменений в Федеральный закон „Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования реализации имущественных прав)»

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