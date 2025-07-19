Совет судей предложил изменить порядок назначения пенсий судьям

Zel Экономика

Сейчас законодательство не позволяет обеспечить право отдельных категорий судей на получение пенсии на общих основаниях, считают в Совете.

Судебный департамент совместно с Советом судей разработал проект федерального закона «О пенсионном обеспечении граждан РФ, осуществлявших полномочия судьи». Поправки позволят судьям, не имеющим права на ежемесячное пожизненное содержание, рассчитывать на получение страховой пенсии по старости, по инвалидности и по потере кормильца.

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В Совете судей считают, что действующее законодательство не позволяет предоставить пенсию некоторым категориям судей на общих основаниях. Ежемесячное денежное вознаграждение судей не облагается страховыми взносами (в том числе на обязательное пенсионное страхование). Некоторые категории судей после прекращения их полномочий могут рассчитывать только на минимальную пенсию по старости. Ее размер приближен к сумме пенсионной выплаты для человека, который никогда не работал, говорят в Совете судей. 

В таком положении оказываются судьи, ушедшие с должности по состоянию здоровья и не выработавшие необходимый стаж для назначения ежемесячного пожизненного содержания. Также это касается судей, чья отставка была прекращена, пояснили в Совете. 

В связи с этим авторы инициативы предлагают производить расчет пенсии исходя из предполагаемой суммы страховых взносов, которая подлежала бы уплате в случае распространения на судью обязательного пенсионного страхования. Законопроект направили на рассмотрение в Верховный суд.

  • Право.ru

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