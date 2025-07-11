Сбербанк снял ограничения по акциям «Южуралзолото»

Zel Экономика

Брокер отменил их после получения нового судебного акта.

Брокер Сбербанка снял ограничения по акциям «Южуралзолото» в связи с обеспечительными мерами после получения нового судебного акта. Сделки с бумагами компании станут доступны после возобновления торгов на Мосбирже, передает «Интерфакс» сообщение брокера.

Помимо Сбербанка, ограничения на операции с акциями «Южуралзолото» наложили и другие входящие в банковские группы брокеры, включая ВТБ и «Альфа-банк». Ранее в пресс-службе ВТБ говорили, что после получения новых судебных документов бумаги ЮГК будут автоматически возвращены на торговый раздел счета.

Иск о национализации

В начале июля Генпрокуратура подала иск в суд Челябинска с требованием обратить в доход государства акции «Южуралзолота», принадлежащие миллиардеру Константину Струкову. Он контролирующий акционер с долей 67,85%.

С 2000 года Струков был депутатом, а с 2017 года — заместителем председателя Заксобрания Челябинской области. По данным следствия, в нарушение закона он вел предпринимательскую деятельность, в том числе владел имуществом компании «Южуралзолото», которую ранее возглавлял, указала в иске Генпрокуратура. 

Дело по просьбе ответчиков рассматривают в закрытом режиме. Торги акциями ЮГК на Мосбирже приостановлены.

  • Право.ru

pravo.ru

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