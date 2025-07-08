Президент подписал поправки к законам об ООО и АО о «фирмах-матрешках»

Zel Экономика

Изменения вступают в силу с 1 августа.

Владимир Путин подписал закон, согласно которому компания может иметь в качестве единственного учредителя (участника) другую фирму, состоящую из одного лица. Документ рассмотрен в третьем чтении и принят Госдумой 24 июня, а также одобрен Совфедом 2 июля. 

Законодательство Подписан закон об ООО и поправки к ГК

Еще в декабре прошлого года правительство инициировало соответствующие поправки к закону «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

В пояснительной записке к законопроекту № 797057-8 указано, что новый механизм поможет предпринимателям структурировать бизнес. 

Запрет на создание «матрешек» установили в 1995 году, чтобы исключить ситуации, когда компании уходят от уплаты налогов и субсидиарной ответственности по долгам бизнеса. Сейчас предпринимателям нужно адаптироваться к санкционному давлению, и пересмотреть свой бизнес, как ранее писали «Ведомости». Принятие поправок снизит количество правовых споров.

  • Право.ru

pravo.ru

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