Президент подписал поправки к законам об ООО и АО о «фирмах-матрешках»

Изменения вступают в силу с 1 августа.

Владимир Путин подписал закон, согласно которому компания может иметь в качестве единственного учредителя (участника) другую фирму, состоящую из одного лица. Документ рассмотрен в третьем чтении и принят Госдумой 24 июня, а также одобрен Совфедом 2 июля.

Законодательство Подписан закон об ООО и поправки к ГК

Еще в декабре прошлого года правительство инициировало соответствующие поправки к закону «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В пояснительной записке к законопроекту № 797057-8 указано, что новый механизм поможет предпринимателям структурировать бизнес.

Запрет на создание «матрешек» установили в 1995 году, чтобы исключить ситуации, когда компании уходят от уплаты налогов и субсидиарной ответственности по долгам бизнеса. Сейчас предпринимателям нужно адаптироваться к санкционному давлению, и пересмотреть свой бизнес, как ранее писали «Ведомости». Принятие поправок снизит количество правовых споров.

Право.ru