Поправки об обратном выкупе активов рассмотрят 22 июля

Правкомиссия уже одобрила предложения, подготовленные Минэком.

Госдума рассмотрит законопроект об условиях выкупа иностранцами российских компаний во втором чтении 22 июля, сообщил ТАСС председатель комитета нижней палаты по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Законодательство Минэк доработал условия возвращения иностранцев

Он напомнил, что изменения внесут в закон «Об иностранных инвестициях в РФ». Поправки установят порядок отказа от исполнения обратного выкупа акций в отношении сделок, заключенных после 2022 года.

Законопроект устанавливает право нового собственника отказаться от исполнения опциона, если продавец связан с недружественной юрисдикцией, а условия сделки говорят о ее формальной или экономической неравноценности, сообщил Гаврилов. Это позволит предотвратить возврат контроля над стратегически значимыми активами через формальные юридические конструкции, считает чиновник.

В отдельных случаях уполномоченный орган также сможет запретить исполнение опциона, например если сохранение актива в российской юрисдикции необходимо для стабильности отрасли или региона, пояснил Гаврилов.

Нормы об обратном выкупе

Законопроект внесли в Госдуму еще в 2020 году, а в 2022-м документ приняли в первом чтении. Ранее Минэкономразвития доработало поправки к проекту. Согласно предложениям ведомства, российские собственники бизнеса смогут отказать иностранным инвесторам в обратном выкупе, даже если такая опция предусмотрена в соглашении о продаже актива. Рассматривать подобные споры будет Арбитражный суд Московской области.

Законопроект № 1059849-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования реализации имущественных прав)»

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