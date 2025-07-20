Полномочия судьи, заключившего контракт, можно приостановить

Это разъяснили на семинаре-совещании с председателями квалификационных коллегий судей.

Председатель Квалифколлегии судей Челябинской области Елена Сушкова рассказала, что к ним обратился судья и попросил приостановить его полномочия, так как он заключил контракт с Минобороны. Сушкова отметила, что члены коллегии высказывали разные точки зрения, в частности и о том, что полномочия стоит прекратить. Но по итогам обсуждения ККС приостановила статус. Теперь к ним обращаются коллеги из других регионов и просят предоставить обезличенный проект решения.

В Ростовской области также были подобные просьбы о приостановлении отставки на период участия в добровольческом формировании. Председатель местной ККС Максим Донченко отметил законодательный пробел. Ст. 13 «О статусе судей» («Приостановление полномочий судьи и отставки судьи») предусматривает четкий перечень оснований для приостановления полномочий и заключение контракта с Минобороны в него не входит. Поэтому, отметил Донченко, необходимы дополнительные разъяснения Совета судей.

Анастасия Синченкова