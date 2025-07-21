Комитет ГД поддержал проект о штрафах для маркетплейсов

Zel Экономика

Поправки предусматривают взыскания с операторов за неисполнение закона о платформенной экономике.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий административную ответственность для операторов за неисполнение закона о платформенной экономике. 

Законодательство Закон о маркетплейсах заработает в октябре 2026 года

В частности, маркетплейсы будут штрафовать, если они нарушат требования о размещении предложений партнеров. Для должностных лиц они составят от 30 000 до 80 000 руб., для юрлиц — от 50 000 до 100 000 руб. Если платформа не обеспечит партнерам техническую возможность размещать информацию, штраф для должностных лиц составит от 10 000 до 40 000 руб., а для юрлиц — от 20 000 до 50 000 руб.

Кроме того, маркетплейсы будут штрафовать за нарушение порядка уведомления партнеров и получения их согласия на снижение цены, за ограничение доступа к личному кабинету продавцов, за несоблюдение требований к поисковой выдаче.

В начале июля законопроект внесло на рассмотрение Госдумы правительство. Если его примут, он вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Законопроект № 959258-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части установления ответственности за неисполнение требований при использовании посреднической цифровой платформы)»

  • Право.ru

pravo.ru

Смотреть также

Великобритания расширила санкционный список

Власти включили в него еще 23 позиции. Великобритания ввела 19 новых ограничительных мер как часть …

Добавить комментарий

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта uchalinka.ru. Копирование разрешено, только с установкой активной( без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт uchalinka.ru. Ознакомьтесь с правилами сайта . Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Все права на материалы принадлежат их владельцам.
© Copyright 2025, All Rights Reserved