Комитет ГД поддержал проект о штрафах для маркетплейсов

Поправки предусматривают взыскания с операторов за неисполнение закона о платформенной экономике.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий административную ответственность для операторов за неисполнение закона о платформенной экономике.

Законодательство Закон о маркетплейсах заработает в октябре 2026 года

В частности, маркетплейсы будут штрафовать, если они нарушат требования о размещении предложений партнеров. Для должностных лиц они составят от 30 000 до 80 000 руб., для юрлиц — от 50 000 до 100 000 руб. Если платформа не обеспечит партнерам техническую возможность размещать информацию, штраф для должностных лиц составит от 10 000 до 40 000 руб., а для юрлиц — от 20 000 до 50 000 руб.

Кроме того, маркетплейсы будут штрафовать за нарушение порядка уведомления партнеров и получения их согласия на снижение цены, за ограничение доступа к личному кабинету продавцов, за несоблюдение требований к поисковой выдаче.

В начале июля законопроект внесло на рассмотрение Госдумы правительство. Если его примут, он вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Законопроект № 959258-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части установления ответственности за неисполнение требований при использовании посреднической цифровой платформы)»

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