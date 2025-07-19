ККС объяснила, как увеличить шансы назначения кандидатов в судьи

Для этого претендентам рекомендуют заполнять все графы анкеты и давать дополнительные пояснения, если кто-то из родственников живет за границей.

Квалификационная коллегия судей Архангельской области в прошлом году рекомендовала 34 кандидата, все они прошли президентский фильтр и были назначены на должности. О том, что позволило достичь 100%-го прохождения претендентов через президентскую кадровую комиссию, рассказал председатель коллегии Сергей Краев в рамках семинара-совещания с председателями ККС субъектов.

Важен этап подачи документов в коллегию. Краев поделился, что они просят кандидатов заполнять все графы, которые есть в анкете. Так, бывают случаи, когда претенденты указывают только имя и фамилию родственников или свойственников, не раскрывают их даты рождения, места работы. В таких случаях просят добавлять если не актуальную, то последнюю известную информацию. Это помогает проводить более полную проверку кандидатов на уровне ККС.

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Если квалифколлегия видит основания, которые помешают получить рекомендацию и дальнейшее назначение, то претенденту сразу предлагают отозвать заявление. «Когда очевидно, что кандидат не проходной, мы поступаем таким образом‎»‎, — отметил Краев. В 2024-м шесть кандидатов из Архангельской области отозвали заявления.

Есть мнение, что если у кандидата есть родственники за границей, то он не сможет стать судьей. Но Краев рассказал, что в их регионе три таких претендента получили назначение в прошлом году. Для этого ККС просила давать отдельные пояснения о таких родственниках: почему они живут не в России, какое имущество есть за границей, где они работают, чем занимаются, состоят ли в политических партиях или общественных объединениях. После этого коллегия направляла запросы в ФСБ, и с их ответом о том, что ничего не мешает одобрению, кандидату давали рекомендацию.

Анастасия Синченкова