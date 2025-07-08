Финразведка проверила более 22 000 компаний в 2024 году

В рамках расследований ведомство назначило к возмещению 14,5 млрд руб.

Росфинмониторинг опубликовал отчет по итогам надзорной деятельности за 2024 год. Финразведка провела около 5400 расследований в кредитно-финансовой сфере. Они затронули более 22 000 юридических лиц и 46 000 физических. В рамках расследований ведомство назначило к возмещению 14,5 млрд руб. и наложило арест на средства и имущество стоимостью более 23 млрд руб.

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По материалам Росфинмониторинга правоохранительные органы возбудили около 1000 уголовных дел. Общая сумма фактически возмещенных средств превысила 200 млрд руб. Компаниям и физлицам доначислили налоговых платежей на 190 млрд руб., следует из отчета.

За год ликвидировали шесть теневых площадок с общим объемом порядка 11 млрд руб. Правоохранительные органы установили более 50 организаторов и свыше 300 заказчиков «теневых услуг» и около 2000 технических участников.

В теневых схемах стали реже использовать исполнительные документы, отмечает финразведка. Ведомство связывает это с изменениями законодательства, которые позволили банкам отказывать в операциях, если есть риски отмывания денег и финансирования терроризма.

При этом намного чаще в таких схемах используют подставных физлиц, следует из отчета. Также чаще привлекают нерезидентов и номинальных индивидуальных предпринимателей.

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