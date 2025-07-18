Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций

Глава европейской дипломатии назвала меры «одними из самых жестких» за все время.

18 июля постпреды стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России. Об этом в своих соцсетях сообщила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

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Под новые ограничения ЕС попадут газопроводы «Северный поток» и 105 танкеров, которые Брюссель связывает с так называемым теневым флотом России. Кроме того, санкции предусматривают более низкий потолок цен на российскую нефть и запрет на экспорт технологий, используемых в беспилотниках.

Также, по словам Каллас, ограничения введут в отношении нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии и китайских банков, помогающих Москве обходить санкции. Новый пакет мер станет «одним из самых жестких» за все время, отметила Каллас.

Предыдущий пакет санкций Евросоюз утвердил в мае. В него вошли 75 физических и юридических лиц, включая «Сургутнефтегаз», страховую компанию ВСК и станкостроительный холдинг «Стан» (входит в «Ростех»). Также документ предусматривал ограничения против 189 танкеров теневого флота.

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