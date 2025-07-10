Эстония может заблокировать новый пакет санкций ЕС

Ранее против его принятия выступали Словакия и Венгрия.

Эстония заблокирует принятие 18-го пакета санкций Евросоюза, если ценовой потолок на российскую нефть не снизят. Об этом сказал глава эстонского МИД Маргус Цахкна. Его слова приводит телерадиокомпания ERR.

Санкции ЕС может утвердить новый пакет санкций после 1 июля

Страна выступает за снижение предельной цены за баррель нефти с $60 до 45. Министр отметил, что введение более низкого ценового потолка изначально предлагала сама Европейская комиссия. Ряд стран, в том числе Мальта, добиваются исключения этого требования из нового санкционного пакета, писало издание Delfi. Для принятия окончательного решения требуется согласие всех государств — членов ЕС.

Цахкна отметил, что установленный два года назад потолок цен не пересматривали из-за позиции западных стран. Но сейчас глава МИД видит признаки того, что страны G7 готовы пойти на этот шаг.

Что известно о 18-м пакете санкций

Новые ограничения Евросоюз обсуждает еще с весны. Среди предполагаемых мер: снижение ценового потолка на баррель нефти с $60 до 45, запрет на операции с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток – 2», ограничения в отношении банков, которые обходят европейские санкции.

Ранее газета Politico со ссылкой на слова источника сообщила, что ЕС может принять новый пакет санкций в июле — после того, как председательство в Совете ЕС перейдет от Польши к Дании.

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