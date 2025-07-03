Экс-бенефициар «Домодедово» просит приостановить изъятие активов

Zel Экономика

Дмитрий Каменщик направил жалобу в апелляционную инстанцию.

Бывший бенефициар аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик направил жалобу в Десятый арбитражный апелляционный суд Москвы. Он просит приостановить исполнение судебных актов первой инстанции по иску Генпрокуратуры (дело № А41-5707/2025).

Заявление поступило в суд 1 июля, жалобу уже приняли к производству. Заседание назначили на 28 июля.

Также Каменщик подал ходатайство об ускорении рассмотрения дела. Но суд отказал в удовлетворении заявления.

Изъятие активов «Домодедово»

В начале года Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Московской области о признании недействительными сделок, в результате которых активы аэропорта вывели из-под контроля государства. 

Ответчиками по нему выступали несколько физлиц и компаний, включая подконтрольную Каменщику «ДМЕ Холдинг». Эта структура  владеет активами аэропорта.

В июне суд взыскал в доход государства 100% долей «ДМЕ Холдинг». Контроль над активами перешел Росимуществу.

  • Право.ru

pravo.ru

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