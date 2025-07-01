ЦБ допустил более решительное снижение ставки

Это возможно уже в июле в случае замедления инфляции, сообщил регулятор.

В июле Банк России может рассмотреть более значительное снижение ключевой ставки, чем в июне. Такой сценарий возможен, если замедлится инфляция, рассказал заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. Его слова приводит ТАСС.

Практика Банк России снизил ключевую ставку до 20%

Регулятор может снизить ключевую ставку более чем на 100 базисных пунктов, если к моменту принятия решения данные будут соответствовать прогнозам об инфляции на уровне 4% в 2026 году, отметил Заботкин.

6 июня Банк России впервые почти за три года снизил ключевую ставку — до 20%. До этого она находилась на рекордно высоком уровне 21%. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором рассмотрят вопрос о ставке, запланировано на 25 июля.

Правительство за снижение

Индикаторы говорят о необходимости снижать ставки и переходить от управляемого охлаждения к нагреву экономики, говорил вице-премьер Александр Новак в рамках выступления на ПМЭФ. Он подчеркнул, что инфляция за последние семь недель составила 2,6% в годовом исчислении, что ниже цели ЦБ.

В Банке России, в свою очередь, заверили, что не хотят подавить инфляцию любым способом, не считаясь с интересами общества. В июне снизить ключевую ставку регулятору позволили тренд на снижение инфляции, более умеренный темп кредитования и высокая норма сбережения, отметил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.

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