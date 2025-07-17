АСГМ взыскал с чешской «дочки» Сбербанка 5,6 млн крон

Zel Экономика

Истцом по делу выступала чешская структура «Росатома».

В июле 2024 года чешская Umatex Group Europe S.R.O. подала иск в Арбитражный суд города Москвы к чешской структуре Сбербанка — Sberbank CZ (дело № А40-159069/2024). Истец требовал взыскать с ответчика около 5,5 млн крон неосновательного обогащения. 

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В качестве третьих лиц к делу привлекли московскую компанию «Юматекс» и Сбербанк. Другие детали иска в карточке дела не указаны. 15 июля АСГМ полностью удовлетворил иск, и с Sberbank CZ взыскали сумму неосновательного обогащения.

«Юматекс» — российский производитель композитных материалов, входящий в структуру «Росатома». Как отмечал «Интерфакс», Umatex Group Europe S.R.O. занимается поставкой углеродной продукции для различных отраслей промышленности Европы. 

В апреле 2022 года Чешский национальный банк отозвал лицензию у Sberbank CZ из-за ухудшения положения банка после резкого оттока вкладов. Позднее в том же году чешский суд признал организацию банкротом.  

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