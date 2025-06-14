За преступления в 2024 году осудили более 500 000 человек

Это следует из опубликованной Суддепом статистики о состоянии судимости.

Чаще всего в прошлом году осуждали за преступления против собственности, следует из статистики, опубликованной на сайте Судебного департамента при Верховном суде. Обвинительные приговоры по таким делам вынесли более чем 187 000 фигурантам. Это меньше, чем в 2023 году, когда по аналогичным статьям осудили свыше 218 000 человек.

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Также снизилось число приговоров по «экономическим» преступлениям — с 11 071 до 10 754. В частности, за незаконное предпринимательство и банковскую деятельность осудили почти 7000 фигурантов. Более 2000 человек получили наказания за изготовление или сбыт поддельных денег, ценных бумаг и других платежных документов.

Возраст большинства осужденных на момент совершения преступлений — 30–49 лет. Чаще всего преступления совершали мужчины, следует из статистики. Среди осужденных — 85 799 женщин.

По итогам 2024 года суды назначили лишение свободы 146 989 осужденным. Более 112 000 человек получили условные сроки.

Право.ru