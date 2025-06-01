ВС защитил АСВ от взыскания неосновательного обогащения

Компания, которая арендовала помещение у обанкротившегося банка, перевела оплату на спецсчет, открытый Агентством по страхованию вкладов. После продажи актива фирма решила взыскать эти средства. Три инстанции частично удовлетворили требование, но экономколлегия отказала в иске.

В декабре 2022 года компания «ИНФП» взяла в аренду помещения в торговом центре «Сфера». С января 2023 года новым владельцем объекта недвижимости стал банк «Западный», который находился в банкротстве. Конкурсным управляющим кредитной организации выступало Агентство по страхованию вкладов. 3 марта того же года арендатор получил письмо от банка. В нем он сообщил, что стал новым владельцем арендуемых помещений и платежи по договору теперь нужно перечислять на его счет. Компания «ИНФП» перевела деньги по указанным в письме реквизитам.

Позже в рамках реализации имущества банкрота торговый центр продали фирме «Амадеус». 22 марта 2023 года запись об этом внесли в ЕГРН.

Практика ВС сократил срок взыскания неосновательного обогащения

В сентябре 2023-го арендатор подал в АСГМ иск к АСВ о взыскании неосновательного обогащения (дело № А40-205606/2023). Он потребовал вернуть мартовский платеж в сумме 230 000 руб. Истец посчитал, что платеж поступил на счет АСВ, а не банка. Кроме того, в марте новым владельцем торговых помещений была фирма «Амадеус».

Агентство отрицало требования, доказывая, что не может быть ответчиком по делу. В силу закона оно выполняет лишь функции конкурсного управляющего, а переплаты в спорный период не было.

Три инстанции удовлетворили иск частично. С агентства взыскали неосновательное обогащение порядка 74 000 руб. за период с 22 по 31 марта (когда банк продал недвижимость).

Ответчик подал жалобу в Верховный суд. Он заявил, что не присваивал деньги, а открыл счет для банка, как того требует законодательство о банкротстве кредитных организаций. Согласно п. 2 ст. 189.88 закона «О банкротстве» («Счета кредитной организации в ходе конкурсного производства»).

ВС установил, что компания указала в назначении мартовского платежа название и номер счета банка. Деньги поступили на спецсчет кредитной организации, открытый АСВ. Суд отметил, что агентство, как конкурсный управляющий, не обогатилось за счет арендатора «ИНФП». Отношения прежнего и нового владельца помещений по вопросу о распределении между ними арендной платы, которую получил банк, выходят за рамки спора об обогащении. Они не подавали в суд, у нового владельца «Амадеус» не было претензий по мартовскому платежу.

Верховный суд отменил решения трех инстанций и отказал в иске.

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