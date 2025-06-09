ВС решит, считается ли налоговый залог сделкой с предпочтением

Налоговая арестовала имущество должника за четыре месяца до начала его банкротства. Первая инстанция не признала налоговый орган залоговым кредитором. Апелляция и суд округа поддержали ведомство. Тогда управляющий вместе с банком обратились в Верховный суд. По их мнению, запрет продажи приведет к предпочтению одного кредитора перед другими.

Налоговая выявила задолженность у Инзенского деревообрабатывающего завода по НДС на сумму более 109 млн руб. за 2017–2019 годы. Должника привлекли к налоговой ответственности. В 2022 году налоговики наложили арест на имущество должника, зарегистрировали ипотеку на недвижимость в ЕГРН и нотариально удостоверили свои права на движимое имущество.

Сбербанк выступил инициатором банкротства должника (дело № А72-19547/2022). Позже ФНС включилась в реестр кредиторов. Вопрос об установлении статуса залогового кредитора выделили в отдельное производство. Конкурсный управляющий обжаловал в суде запреты ФНС в отношении имущества должника, чтобы признать их недействительными.

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Первая инстанция поддержала управляющего. Суд установил, что залог установлен в течение шести месяцев до возбуждения дела о банкротстве. На момент спорной сделки у должника была задолженность перед иными кредиторами, а залог предоставлен должником в обеспечение ранее возникших обязательств в пользу банка. Апелляция и окружной суд отменили судебный акт первой инстанции, признали требования налоговой, обеспеченными залогом.

Управляющий и Сбербанк не согласились с этим и направили кассационную жалобу в Верховный суд. Конкурсный управляющий указывал, что налоговики оформили залог в период с 14 сентября по 20 сентября 2022 года, то есть менее чем за четыре месяца до дня возбуждения дела о банкротстве должника (9 января 2023 года). Это свидетельствует о наличии в действиях налогового органа признаков сделки с предпочтением на основании ст. 61.3 «Закона о банкротстве» («Оспаривание сделок должника, влекущих за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами»). Банк ссылается на то, что налоговая не имеет приоритетного права на залог.

Изначально в передаче жалоб отказали, но зампред ВС и глава экономколлегии Юрий Иваненко отменил это определение.

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