ВС разъяснил правила зачета при возврате гарантийного удержания

Подрядчик отказался вернуть субподрядчику гарантийное удержание, заявив о зачете встречных требований по возмещению ущерба и долгу за материалы. Три инстанции поддержали зачет, но Верховный суд указал: суды не исследовали обоснованность встречных требований и пропуск исковой давности.

В 2016 году «МИП-Строй № 1» и «Зольт Групп» заключили договор субподряда по звукоизоляции технических помещений. По условиям договора подрядчик удерживал 5% от каждого промежуточного платежа в качестве гарантийного обеспечения с последующим возвратом после истечения гарантийного срока.

Практика ВС указал на ретроспективность зачета

В 2021 году стороны подписали дополнительное соглашение, согласно которому подрядчик должен был вернуть гарантийное удержание в два этапа. Подрядчик выплатил только первую часть — 24 млн руб., а остальные 8 млн руб. не вернул. В 2022 году эти деньги пошли на компенсацию ущерба от повреждения огнезащитного покрытия и долга за поставку материалов, с чем в «Зольт Групп» не согласилась. Следом она обратилась в суд (дело № А40-298758/2023).

Три инстанции полностью отказали в иске, но Верховный суд направил спор на пересмотр. Судьи экономколлегии обратили внимание: протоколы о недостатках составили еще в июне 2018 года, а зачет заявлен в августе 2022 года, то есть по истечении трехлетнего срока исковой давности. Кроме того, надо было разобраться, действительно ли ущерб причинен по вине истца, поскольку у «МИП-Строя №1» было еще два субподрядчика. ВС подчеркнул: зачет не допускается по требованиям, срок исковой давности по которым истек.

Право.ru