ВС посчитал исковую давность в споре о взыскании убытков с управляющего

Экономколлегия отменила решения о взыскании с конкурсного управляющего более 21 млн руб. убытков. Судьи указали на неправильное исчисление срока исковой давности.

Конкурсный управляющий «Технопромэкспорта» Леонид Лазаренко не освободил земельные участки от имущества должника после завершения строительных работ и привлек к работе исполнительного директора с зарплатой 393 000 руб. в месяц. Кредитор «Электросевкавмонтаж» в 2021–2022 годах добился признания этих действий незаконными через отдельные обособленные споры, а в июле 2022 года потребовал взыскать с управляющего убытки в размере 21,4 млн руб.

Практика ВС рассказал, когда не получится взыскать убытки с управляющего

Три инстанции удовлетворили требования кредитора и взыскали с Лазаренко 2,9 млн руб. расходов на освобождение земельных участков и 18,5 млн руб. за необоснованную выплату зарплаты. Суды посчитали, что срок исковой давности начал течь только после судебных определений о признании действий управляющего незаконными в 2021–2022 годах (дело № А40-239581/2015).

Верховный суд не согласился с таким подходом к исчислению срока исковой давности. Экономколлегия напомнила: трехлетний срок начинает течь с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права, а не с момента судебного признания действий незаконными. Основанием для требований о взыскании убытков стали те же обстоятельства, которые ранее были положены в основу жалоб на управляющего.

Судьи отметили, что «Электросевкавмонтаж» мог знать о нарушении права еще в феврале 2018 года, когда подавал жалобу на трудоустройство директора, а о проблемах с земельными участками — в мае 2018-го. Искусственное разделение предмета спора и доказывание по частям в разных судебных процессах не должно приводить к разному исчислению срока исковой давности, подчеркнул ВС.

Дело направлено на новое рассмотрение.

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