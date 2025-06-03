ВС объяснил, как считать срок для индексации при неполучении письма

Предприятие взыскало долг, а позже обратилось за индексацией суммы. Суды согласились с расчетом, по которому начало срока определили со дня оглашения решения. В жалобе в Верховный суд должник отметил, что отсчет надо вести со дня предъявления исполлиста и до полного погашения долга, и экономколлегия с этим согласилась.

25 января 2023 года Арбитражный суд Московской области взыскал в пользу «Оборонэнерго» 2,75 млн руб. неосновательного обогащения и 26 500 руб. процентов с администрации Одинцовского района (дело № А41-94839/2022). Через два месяца суд выдал исполнительный лист, но предприятие передало его в мэрию только 10 августа. Ответчик исполнил решение за 20 дней.

17 июля следующего года «Оборонэнерго» обратилось в суд за индексацией суммы. Предприятие просило взыскать 85 000 руб. за период с 23 января 2023 года (дата публикации резолютивной части) по 30 августа того же года (дата исполнения решения). Три инстанции встали на сторону заявителя, удовлетворив требования в полном объеме. Вопросов к расчету у них не возникло.

Практика ВС отказал взыскателю, который слишком долго бездействовал

Верховный суд отменил решения всех инстанций. Суд напомнил: при взыскании с бюджетных должников индексация начисляется со дня поступления исполнительного листа на исполнение, а не с даты вынесения решения. Суды неправомерно произвели индексацию с 23 января 2023 года вместо 10 августа. Дело направили на новое рассмотрение.

При этом в экономколлегии обратили внимание на один из аргументов взыскателя. Тот указывал, что не раз направлял исполлист в администрацию для исполнения. Бездействие должника, не получившего корреспонденцию на почте, фирма считает недобросовестным, направленным на затягивание исполнения решения суда, что позволяет исчислять срок индексации со дня вынесения решения.

«Вместе с тем правовым последствием неполучения должником корреспонденции не может быть начисление индексации за период, предшествующий направлению взыскателем исполнительного листа. В случае неполучения должником без объективных причин надлежаще направленного почтового отправления, содержащего исполнительный документ, суд вправе исходить из фикции поступления корреспонденции адресату», — подчеркнул ВС.

С учетом этого спор направили на новое рассмотрение в АС Московской области. Суду придется проверить, подтверждаются ли доводы общества о направлении исполнительного документа для исполнения, и решить, когда его признают поступившим на исполнение, если адресат не получил его без уважительных причин.

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