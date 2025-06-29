Власти утвердили финальную версию законопроекта о маркетплейсах

Правительство прислушалось к мнению бизнеса и скорректировало правила предоставления скидок на платформах.

30 июня правительственная комиссия рассмотрит финальную версию законопроекта о платформенной экономике. Об этом сообщил РБК представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. По его словам, власти скорректировали документ с учетом предложений бизнеса и общественности.

Законодательство Депутаты предложили смягчить нормы проекта о платформенной экономике

Так, в законопроект включили пункт об обязанности маркетплейсов за 45 дней оповещать партнеров об изменениях в условиях оферты, если они приводят к ухудшению их положения. Среди таких изменений, например, увеличение размера комиссии и изменение условий приемки и хранения товаров.

Также власти отказались вводить ограничение на частоту изменения существенных условий договора, но обязали маркетплейсы предусмотреть достаточный срок для адаптации партнеров.

Еще изменения коснулись правил представления скидок за свой счет. В частности, из проекта исключили обязанность маркетплейсов получать активное согласие продавцов на скидки. При этом торговые площадки все равно обязаны раскрывать в оферте порядок предоставления любых скидок. Маркетплейсам нужно будет уведомить партнеров о применении скидки за свой счет в течение пяти рабочих дней (в предыдущей версии срок составлял 14 календарных дней).

Законопроект о платформенной экономике

Проект разрабатывает Минэкономразвития при участии Минпромторга и Минцифры с сентября 2024 года. Документ направлен на регулирование деятельности маркетплейсов, агрегаторов услуг и других цифровых платформ.

Право.ru