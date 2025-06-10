В Госдуме рассмотрят поправки к Бюджетному кодексу

Zel Экономика

Они касаются внедрения цифрового рубля в бюджетный процесс.

Комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о поправках к Бюджетному кодексу. Документ предусматривает поэтапное внедрение цифрового рубля в бюджетные операции с 1 октября. С этой даты часть федеральных расходов будут оплачивать через специальный казначейский счет цифрового рубля. 

Предполагается, что с 2027 года использование цифрового рубля будут внедрять на региональном и муниципальном уровнях. 

Законодательство Госдума приняла в первом чтении законопроект о цифровом рубле

Комитет поддержал концепцию законопроекта, отметив, что цифровизация обеспечивает прозрачность движения бюджетных средств. Вместе с тем депутаты указали на необходимость доработки документа. В частности, нужно прописать механизм возврата остатков цифровых рублей, которые могут оказаться на казначейских счетах при ошибочном перечислении, ликвидации получателя или других подобных случаях. 

Также в заключении комитета отметили возможное двусмысленное толкование термина «единый казначейский счет», использованного в законопроекте. Рассмотрение поправок в первом чтении назначили на 11 июня. 

Законопроект № 924067-8 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (об интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс)»

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