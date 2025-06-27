В ФНС подвели итоги проверок

Московские налоговые инспекции усилили выездной контроль. По результатам бизнесу начислили более 60 млн руб. штрафов, в частности, за нарушения при применении контрольно-кассовой техники.

В московском управлении ФНС прошло заседание коллегии, посвященное итогам выездных проверок и контрольных мероприятий за 2024 год и первый квартал 2025-го. Налоговики рассказали об эффективности выездных проверок. Итоги мероприятия опубликовали на сайте Федеральной налоговой службы.

Налоговые доначисления в Москве увеличились на 151% за 2024 год и на 198% — в первом квартале текущего года. При этом эффективность одной выездной проверки в прошлом году составила 112 млн руб. с темпом роста на 131%.

Практика ФНС проверяет бизнес, сменивший регистрацию ради налоговых льгот

За отчетный период инспекторы провели множество выездных обследований без взаимодействия с налогоплательщиками. В 10 000 случаев зафиксировали признаки нарушений при применении контрольно-кассовой техники. Контрольные мероприятия проводили в соответствии с положениями ст. 75 закона «О государственном контроле» («Выездное обследование»).

По итогам проверок налоговики предъявили бизнесу более 60 млн руб. штрафов. Удалось взыскать порядка 41 млн руб. с учетом положений ст. 32.2 КоАП («Исполнение постановления о наложении административного штрафа»).

На заседании коллегии обозначили приоритеты работы до конца года: соблюдение сроков привлечения лиц к ответственности, повышение качества процессуальных документов и активное взыскание налоговых платежей в бюджет.

Право.ru