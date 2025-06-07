Юристы оценили возможности «переезда» бизнеса в Гонконг

Среди преимуществ зоны выделяется территориальное налогообложение и действующее соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией. Вместе с тем эксперты предупреждают о банковских ограничениях, которые стоит оценить до редомициляции.

В Китае приняли закон, который позволяет иностранным компаниям юридически «переехать» в Гонконг. Об этом стало известно в конце мая. Ключевое преимущество Гонконга — действующая на территории система налогообложения. Прибыль облагается налогом только при условии, что она получена от источников на территории Гонконга. С доходов от зарубежной деятельности при соблюдении определенных условий не налоги не взыскивают. На это обратил внимание Андрей Шептий, старший юрист налоговой практики VERBA LEGAL VERBA LEGAL Федеральный рейтинг. группа Земельное право группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Международный арбитраж группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Рынки капиталов группа Санкционное право группа Транспортное право группа Фармацевтика и здравоохранение (медицина и здравоохранение) группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Частный капитал группа АПК и сельское хозяйство группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (споры mid market) группа Защита персональных данных группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Комплаенс группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа Недвижимость, земля, строительство (high market) группа Природные ресурсы группа Страховое право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Финансовое/Банковское право группа Цифровая экономика группа Экологическое право группа Налоговое консультирование и споры (споры) Профайл компании ×

Корпоративный налог в Гонконге составляет 16,5%, но для первых $255 000 прибыли действует пониженная ставка 8,25%, пояснил Сергей Ковальков, руководитель практики инкорпорации Futura.law.

Также в юрисдикции нет НДС, налога у источника на дивиденды и проценты, правил о контролируемых иностранных компаниях, комментирует Шептий. В 2023 году в Гонконге ввели режим налогообложения доходов компаний — членов международных групп компаний от зарубежных источников (FSIE). Этот режим применяется к пассивным доходам: дивидендам, роялти, процентам. Но если компания соблюдает требования к экономическому присутствию и существенному участию, такие доходы освобождаются от налога, поясняет эксперт.

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Дополнительным преимуществом остается соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Гонконгом, также отмечает Альберт Трофимов, канд. юрид. наук, советник China Window China Window Федеральный рейтинг. группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: mid market) Профайл компании × Оно устанавливает пониженные ставки налогообложения пассивных доходов: 5% — для дивидендов, 0% — для процентов и 3% — для роялти. Такая модель выгодно выделяет Гонконг среди других юрисдикций. Также Гонконг не включен в российские списки офшорных юрисдикций, что позволяет сохранять налоговые льготы внутри России, включая ставку 0% на дивиденды.

В первую очередь это актуально для иностранных компаний, которые входят в российские группы, особенно зарегистрированных в недружественных юрисдикциях, например на Кипре. «Мы наблюдаем, что фокус российского бизнеса смещается в сторону азиатских рынков. Если интересы направлены на Азиатско-Тихоокеанский регион, то «переезд» в Гонконг может быть стать приемлемой альтернативой», — комментирует Елена Соловьева, партнер, руководитель Группы международного налогообложения Деловые Решения и Технологии Деловые Решения и Технологии Федеральный рейтинг. группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: mid market) группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа Защита персональных данных группа Комплаенс группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Санкционное право группа Трудовое и миграционное право группа Частный капитал ×

Ковальков отмечает, что редомициляция особенно уместна для холдингов, инвестиционных фондов и семейных офисов. Также это интересный вариант для компаний, которые ведут международную торговлю или работают в технологических секторах, таких как IT, геймдев и цифровые активы.

Целесообразность переезда необходимо анализировать в каждом конкретном случае, считает Трофимов. Но если бизнес связан с Китаем или может работать без физического офиса в Гонконге, юрисдикция станет эффективной точкой операционной поддержки.

Проблемы «переезда» компаний в Гонконг

Важно учитывать, что редомициляция в Гонконг сопряжена с юридическими и практическими ограничениями. Во-первых, нет возможности «переехать» напрямую из России.

Редомициляция российских компаний из РФ невозможна: только международные компании могут «выехать» из специальных административных районов по разрешению правительства. Таким образом, «переезд» в Гонконг в основном доступен иностранным компаниям российских групп.

Елена Соловьева, партнер, руководитель Группы международного налогообложения Деловые Решения и Технологии Деловые Решения и Технологии Федеральный рейтинг. группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: mid market) группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа Защита персональных данных группа Комплаенс группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Санкционное право группа Трудовое и миграционное право группа Частный капитал ×

Во-вторых, гонконгское законодательство устанавливает довольно четкие критерии. Так, необходима совместимость организационно-правовой формы, возраст компании (не менее года с момента регистрации), согласие 75% акционеров, достаточный уровень платежеспособности и другие критерии. Возможно, придется готовить юридические заключения по праву исходной юрисдикции, сообщила Соловьева.

Кроме того, процесс еще не устоялся на практике. «Процедуры и требования местных государственных органов еще не до конца отлажены, поэтому следует закладывать больше времени на процесс и быть готовыми к возможным непредвиденным запросам или задержкам», — предупреждает Ковальков. Отдельной проблемой остается банковское обслуживание.

Банки Гонконга не готовы открывать и обслуживать счета компаний, как-либо связанных с российской юрисдикцией, и настроены крайне негативное. Но эта задача может быть в некоторых случаях решена с помощью материковых банков КНР.

Альберт Трофимов, советник China Window China Window Федеральный рейтинг. группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: mid market) Профайл компании ×

Также юристы советуют внимательно подходить к анализу налоговых рисков. Несмотря на территориальный принцип, освобождение от налога на прибыль в Гонконге требует подтвержденной экономической связи и существенного присутствия в стране (сабстенса). В противном случае возможны доначисления и штрафы.

Дополнительно необходимо учитывать внедрение глобального минимального налога с прибыли российских «дочек» международных холдингов (GloBE/Pillar 2), отмечает Соловьева. При эффективной ставке ниже 15% для международных групп может возникнуть дополнительная налоговая нагрузка, даже несмотря на формально благоприятные условия в Гонконге.

Ольга Трусова