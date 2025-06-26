Суддеп отметил нагрузку на мировых судей

По данным за прошлый год, мировые судьи рассматривали в среднем по 543 дела в месяц, что в десять раз больше, чем у районных судей.

О запредельно высокой нагрузке на мировых судей сообщил заместитель генерального директора Судебного департамента при Верховном суде Алмаз Ибрагимов на заседании круглого стола по актуальным проблемам мировой юстиции, которое состоялось 24 июня. Организатором выступил Комитет Совфеда по конституционному законодательству. Об этом написали в телеграм-канале Судебного департамента.

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В докладе Ибрагимов назвал одной из основных проблем мировой юстиции высокую нагрузку и неравномерное организационное обеспечение деятельности мировых судей. По его словам, тенденция к ежегодному росту числа дел сохраняется.

Проведенный департаментом анализ за прошлый год показал:

расходы на содержание участков в регионах различаются в 2–4 раза;

в 34 субъектах объемы финансирования на материально-техническое обеспечение и оплату труда работников аппарата мировых судей на этот год сокращены;

в 48 субъектах текущее финансирование не покрывает потребности участков;

79 субъектов высказались за единообразный подход и закрепление нормативов организационного обеспечения деятельности мировых судей на законодательном уровне.

Судебный департамент совместно с Советом судей разработали минимальные нормативы обеспечения деятельности мировых судей. Документ учитывает расчетные показатели потребностей участков. Ибрагимов также предложил унифицировать порядок обеспечения мировой юстиции для всех регионов.

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