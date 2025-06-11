Суд рассмотрит иск прокуратуры к Shell в августе

Арбитражный суд города Москвы назначил продолжение слушаний по делу о взыскании €1,5 млрд компенсации с концерна Shell.

В октябре прошлого года Генеральная прокуратура подала в суд иск к корпорации «Шелл». Рассмотрение дела № А40-241354/2024 проходит в закрытом режиме, так как стороны заявили о конфиденциальной информации в материалах и коммерческой тайне. Ответчиками по делу выступают несколько структур Shell и связанные с проектом «Сахалин-2» юридические лица. В числе третьих лиц указаны Минэнерго, «Сахалинская энергия», правительство Сахалинской области и другие.

Законодательство «Газпром» хочет продлить монополию на экспорт газа

Речь идет о поставках газа на сумму около 94 млрд руб., которые Shell якобы получила, но не оплатила после изменения структуры владения проектом «Сахалин-2». Генпрокуратура требует взыскать €1,5 млрд компенсации за поставки газа. Согласно указу Владимира Путина, в 2022 году иностранного оператора проекта, Sakhalin Energy Investment Company Ltd., заменили на российское юрлицо «Сахалинская энергия». Shell официально отказалась от участия в новом юридическом лице, отмечает «Интерфакс».

Таким образом, ответчик утратил право на долю, но продолжал получать газ, а потому должен компенсировать стоимость поставки. Заседание назначено на 25 августа.

«Сахалин-2»

Это нефтегазовый проект, в рамках которого осваивают два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое).

Построенная инфраструктура включает три морские платформы, береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа. Крупнейший акционер проекта — «Газпром» с 77,5%, а японским Mitsui и Mitsubishi принадлежит по 12,5 и 10% соответственно.

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