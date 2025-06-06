Суд прекратил охрану товарных знаков Amazon и Nokia

Заявителем по иску выступала гонконгская Multigoods Production Ltd.

Весной и летом 2024 года гонконгская Multigoods Production Ltd. подала несколько исков в Суд по интеллектуальным правам с требованием прекратить охрану товарных знаков ушедших из России компаний. Среди них были иски к Amazon и Nokia (дела № СИП-808/2024 и № СИП-799/2024).

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Заявитель просил досрочно прекратить охрану семи товарных знаков Amazon (№ 411587, № 474050, № 536865, № 583120, № 735102, № 724124, № 724125) и одного товарного знака Nokia (№ 568418) в связи с их неиспользованием.

На этой неделе иски полностью удовлетворили.

Multigoods Production Ltd. производит электронику под брендами Supra и Orion. Всего гонконгская компания подала 22 иска в Суд по интеллектуальным правам. Ответчиками по ним выступают Victoria’s Secret, Hugo Boss, Jaguar Land Rover и другие компании.

Иски к ушедшим брендам

С 2023 года российский бизнес подает больше исков с требованием отменить правовую охрану известных брендов, писал ранее «Коммерсант». По словам юристов, истцам нужно доказать, что правообладатель не использовал товарный знак в течение трех лет и что у заявителя есть реальный интерес в бренде.

Собеседники издания считают, что иски от Multigoods Production Ltd. поданы с целью перепродажи этих брендов другим компаниям после снятия с них правовой защиты.

Право.ru