Суд прекратил дело о евробондах

Zel Экономика

Коллективный иск рассматривали два года, а после отказа нескольких лиц от требований судья решил прекратить производство.

В июне 2023 года группа держателей ценных бумаг обратилась в суд с иском к «Государственной транспортной лизинговой компании» и Национальному расчетному депозитарию (дело № А40-129588/23). 

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Коллективный иск подан от имени физических и юридических лиц по спорам, связанным с невыплатой дохода по выпускам облигаций в иностранной валюте (еврооблигаций). Состав истцов периодически менялся. В прошлом году заявитель Антон Павлючук сообщил об отказе от иска. Весной отказалась и управляющая компания «Первая» в порядке ч. 2 ст. 49 АПК («Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение»). 

Суд не раз откладывал рассмотрение заявлений, чтобы известить всех истцов и найти нового представителя заинтересованной группы вместо Павлючука. Хотя он, отказавшись от требований, уведомил остальных участников, замену коллективного представителя истцы не согласовали. 

Судья Олеся Кравчик приняла отказ от иска и прекратила производство по делу согласно ч. 7 ст. 225.15 АПК («Замена лица, которое ведет дело в интересах группы лиц»). Также вернули порядка 1,2 млн руб. госпошлины. 

Теперь заинтересованные лица могут обратиться в суд в индивидуальном порядке.

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