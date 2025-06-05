Совфед утвердил новый процессуальный статус дел о клевете

Уголовные дела о клевете будут рассматривать в порядке частно-публичного обвинения.

Сенаторы Совета Федерации одобрили поправки в ст. 20 УПК («Виды уголовного преследования»). Они касаются изменений при рассмотрении судами дел о клевете по ч. 1 ст. 128.1 УК. Такие дела исключили из категории дел частного обвинения. Теперь их отнесли к уголовным делам частно-публичного обвинения. Данная категория дел не подлежит обязательному прекращению, если потерпевший и обвиняемый помирятся.

Пленум ВС ВС переводит клевету в категорию частно-публичного обвинения

С инициативой об изменении порядка возбуждения дел о клевете Совет безопасности выступил еще в 2020 году. Мера предложили для защиты конституционных прав граждан. Верховный суд подготовил проект соответствующих изменений в уголовно-процессуальное законодательство, а в мае 2024 года направил документ в Госдуму.

27 мая Госдума приняла законопроект № 636713-8 в третьем чтении. Как следует из пояснительной записки, новый порядок позволит предотвратить распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство граждан. Закон вступит в силу через десять дней после его опубликования.

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