Россию могут включить в нежелательный список по отмыванию денег

Такие меры усложняют международные финансовые операции.

Еврокомиссия рассматривает возможность внести Россию в так называемый серый список стран с высоким риском отмывания денег и недостаточными мерами финансового контроля. Об этом сообщает Financial Times.

Практика FATF исключила ОАЭ из серого списка

Включение в список предполагает усложнение транзакций для всех финансовых операций с участием российских компаний и физических лиц. Финансовые учреждения будут обязаны проводить тщательную проверку контрагентов, что усложняет доступ к международным расчетам. Публикацию обновленного списка стран планировали на этой неделе, но ее отложили по административным причинам. Представитель Еврокомиссии заявил, что документ будет представлен в начале следующей недели. Окончательное решение о России пока не принято, но инициатива пользуется широкой поддержкой в Европарламенте. Включение России может стать компромиссным шагом, который поможет преодолеть политические разногласия между парламентскими фракциями и утвердить весь обновленный перечень. Об этом пишет «Интерфакс».

Список Евросоюза по борьбе с отмыванием денег обычно соответствует аналогичному документу Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных средств (Financial Action Task Force, FATF).

Ранее попытки Еврокомиссии синхронизировать серый список с аналогичным списком FATF уже сталкивались с сопротивлением депутатов. Так, предложение исключить из перечня ОАЭ и Гибралтар было заблокировано социал-демократами и испанскими консерваторами соответственно. В результате в прошлом году комиссия уже была вынуждена отложить публикацию документа.

Группа FATF приостановила членство России в 2023 году, но при этом не включила в нежелательный серый список.

Право.ru