Путин поручил сократить издержки бизнеса

Он отметил, что стране нужно новое качество инвестиционного климата.
20 июня Владимир Путин открыл пленарное заседание ПМЭФ. Он рассказал об основных направлениях развития российской экономики, связанных с масштабными нацпроектами.
Практика На ПМЭФ обсудили, как будут снижать административную нагрузку на бизнес
Президент отметил, что Россия занимает достойное четвертое место в мире по объему ВВП. За год показатель вырос на 4%. Безработица опустилась до исторического минимума и составила 2,3%. Инфляция замедлилась до 9,6%.
Путин призвал обеспечить новое качество инвестиционного климата. Так, к 2030 году объем вложений в ВВП должен вырасти на 60%. Ориентироваться будут на лидирующие регионы.
Государству поручено до 2030 года минимизировать издержки бизнеса, сократить в два раза сроки подключения к электросетям и подготовки налоговой отчетности.
Конкурентоспособность отраслей должна базироваться на отечественных технологиях, считает президент. Кабмин будет ежегодно отчитываться о внедрении разработок и технологий.
Также Путин призвал подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики и поддержать новые российские бренды.
Особое внимание президент уделил необходимости повышать зарплаты, ориентируясь на качество производительности.