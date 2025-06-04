МТС оштрафовали за ненадлежащую рекламу

В ней домашний интернет оператора называли «лучшим в Москве».

ФАС оштрафовала МТС за рекламу, которую компания распространяла в одной из поисковых систем. Сообщение содержало некорректное сравнение: домашний интернет оператора называли «лучшим в Москве», но объективные критерии указаны не были, говорится в сообщении службы.

Из-за таких действий и утверждений компания получает необоснованные преимущества перед конкурентами, решили в ведомстве.

ФАС возбудила дело в отношении оператора и признала его рекламу нарушающей нормы закона. Ранее служба выдала компании предписание о прекращении нарушения. Кроме того, ведомство назначило организации штраф в соответствии с ч. 1 ст. 14.3 КоАП («Нарушение законодательства о рекламе»).

Штрафы ФАС за рекламу

По той же причине служба уже оштрафовала несколько банков. Например, «Газпромбанку» предстоит уплатить 1 млн руб. штрафа за нарушения в двух рекламных роликах. Наказание за нарушения в рекламе понесли также Сбербанк, «Альфа-банк», ВТБ и «Т-банк».

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