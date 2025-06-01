«Майкрософт Рус» намерен обанкротиться

Российское юрлицо Microsoft уведомило кредиторов, что планирует обратиться в суд с заявлением о признании себя несостоятельным.

30 мая компания «Майкрософт Рус» разместила на Федресурсе уведомление о намерении подать заявление о собственном банкротстве. Юрлицо принадлежит американской IT-корпорации Microsoft.

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«Газпромбанк» взыскал с «дочки» Microsoft 78 млн руб. 30 апреля, 13:09

Одним из кредиторов «Майкрософт Рус» выступает «Газпромбанк». В январе 2024 года он подал иск о взыскании с фирмы неосновательного обогащения и процентов (дело № А40-4537/25).

Банк утверждал, что Microsoft прекратил предоставлять услуги в 2022 году, хотя деньги за обслуживание уже получил. В апреле АСГМ взыскал $949 000 (около 75 млн руб.) в пользу банка. Согласно бухгалтерской отчетности за 2024 год, выручка «Майкрософт Рус» составила 161,6 млн руб., а чистая прибыль — порядка 174 млн руб. Об этом пишет «Интерфакс».

С 2022 года компания постепенно уходит с российского рынка, к началу текущего года корпорация закрыла филиалы в 13 городах.

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