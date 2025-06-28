Кабмин запустил эксперимент по взысканию долгов

Мировые судьи начнут принимать заявления в электронном виде для ускорения вынесения приказов о взыскании задолженности.

26 июня правительство утвердило постановление № 964 о проведении эксперимента по цифровому взаимодействию государственных информационных систем при подаче документов мировым судьям. Эксперимент продлится с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026-го.

Речь идет о внедрении электронного формата работы между ведомствами и мировыми судьями.

Практика Суддеп отметил нагрузку на мировых судей

В электронном виде в суды можно будет передавать документы, касающиеся следующих категорий долгов: за жилые помещения и машино-места, коммунальные услуги, взносы на капремонт и энергетические ресурсы.

Инициатива направлена на оптимизацию нагрузки на мировых судей, которые рассматривают дела в рамках приказного производства.

Согласно документу, Минстрой в ближайшее время определит перечень регионов, где пройдет эксперимент.

Новый механизм позволит сократить сроки взыскания задолженности. Также собственники имущества смогут быстрее узнавать о своих долгах.

Право.ru