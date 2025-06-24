Доход от маркировки товаров составил 1,2 трлн руб.

Такая сумма поступила в бюджет за пять лет.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов рассказал в интервью РИА Новости о мерах борьбы с нелегальными и некачественными товарами.

Самым эффективным инструментом для сокращения оборота незаконной продукции стала система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак».

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По данным Федеральной налоговой службы, за последние пять лет экономический эффект от маркировки составил 1,2 трлн руб. в виде налоговых и других поступлений в бюджеты всех уровней. Например, в отношении парфюмерии доход составил 35 млрд руб. Министр отметил, что сам бизнес дополнительно заработал 687 млрд руб. за счет легализации и повышения своей доли на рынке. По информации Росстата, у всех добросовестных участников рынка увеличилась рентабельность продаж.

Кроме того, с 1 сентября вступает в силу Постановление Правительства от 02.06.2025 № 837, которое усиливает контроль над разрешительной документацией в системе маркировки. Продукция без действующих документов не будет допущена к продаже, пояснил министр. Это позволит подтверждать актуальность сопровождающей документации и соответствие заявленной продукции.

Также введут запрет продаж товара на кассе, если разрешительные документы признаны недействительными после выхода продукции в оборот.

Для защиты потребителей на маркетплейсах Центр развития перспективных технологий заключил соглашения с крупнейшими площадками, включая Wildberries, Ozon, «Почту России» и другие. Они самостоятельно проверяют продавцов через систему «Честный знак» и блокируют нарушителей. По данным системы маркировки, 95% жалоб подтвердились. В отношении трети из них маркетплейсы применили штрафы или блокировки товаров. Об остальных продавцах направили уведомления с требованием устранить нарушения.

Правительство также планирует распространить маркировку на промышленную продукцию, стройматериалы, радиоэлектронику, добавил глава ведомства.

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