Чуйченко: «Адвокатская монополия не должна быть абсолютной»

Право участвовать в судебном процессе следует сохранить за лицами без статуса адвоката, считает министр юстиции.

До конца июля Минюст представит правительству законопроект, предусматривающий введение адвокатской монополии на судебное представительство. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме. «Мы предварительно согласовали законопроект. Концептуальных возражений не получили», — сказал глава Минюста. Ведомство рассчитывает внести документ в Госдуму до конца года.

Юрист В Совфеде обсудили переходный период перед введением адвокатской монополии

Обсуждение реформы судебного представительства длилось почти десять лет. Изменения потребовались, с одной стороны, для защиты потребителей юруслуг, а с другой — чтобы обеспечить соблюдение профессиональных стандартов и этических норм со стороны выступающих в суде представителей, сказал Чуйченко. Зачастую они злоупотребляют процессуальными правами, а потому государство должно иметь возможность объявить их «нерукопожатными», отметил чиновник.

В то же время адвокатская монополия не должна быть абсолютной: аудиторы, патентные поверенные, близкие родственники и другие лица без статуса адвоката должны сохранить право участвовать в судебном процессе, подчеркнул Чуйченко. Тем не менее их представительство будет иметь специализированный и точечный характер, а правом универсального представительства наделят только адвокатов, пояснил он.

Глава Минюста напомнил, что перед введением адвокатской монополии будет действовать переходный период. За это время лица, желающие представлять интересы сторон в суде, должны получить статус адвоката.

Право.ru