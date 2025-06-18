Банки обяжут закупать отечественную технику

​Минпромторг предложил установить долю российских банкоматов в госзакупках в размере не менее 50%.

Министерство подготовило проект поправок к Постановлению Правительства от 23.12.2024 № 1875. По нему планируют обязать госбанки закупать не менее 50% отечественных банкоматов и запретить приобретение иностранной контрольно-кассовой техники. Документ опубликован на портале правовой информации 16 июня.

Законодательство Минпромторг обновит перечень параллельного импорта

Сейчас обязательная доля российских банкоматов в госзакупках составляет 5%. По словам представителя Минпромторга, ведомство учло предложения участников рынка, включая фирму «Вычислительная техника», которые предложили значительно сократить объем иностранной электроники. В числе госбанков, которых могут затронуть изменения, — Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Россельхозбанк», сообщают «Ведомости».

Отечественные поставщики считают, что действующая редакция документа допускает использование иностранной продукции, так как позволяет объединять в один лот оборудование, признанное российским, и зарубежное из перечня параллельного импорта. Это исключает применение механизма «второй лишний» при закупках, когда предпочтение отдается отечественному товару.

Глава компании «Сага технологий», которая производит банкоматы, Андрей Жолобов пояснил, что действующее требование к доле отечественной продукции неэффективно. Объем закупок российских банкоматов в прошлом году снизился с 20 до 5%. При этом производственные возможности компании используются лишь на треть, хотя она готова ежегодно выпускать до 2000 единиц. Аналогичные позиции против импортных банкоматов заняли и другие производители: «АТМ акроникс», БФС, «ПК Аквариус».

Как отметил бывший вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, ежегодная потребность составляет 10 000–15 000 устройств и отечественные производители смогут ее покрыть.

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