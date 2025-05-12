Заработал электронный реестр повесток

Сведения о воинском учете в организации можно подать через личный кабинет.

На сайте Реестрповесток.рф пропала надпись о работе реестра в тестовом режиме. В таком формате он работал с ноября в трех регионах, а сейчас доступен для всех.

Теперь организации могут получать и оперативно передавать необходимые сведения в военĸоматы в элеĸтронном виде, пройдя авторизацию. Для юрлиц на сайте доступны разделы о передаче сведений о приеме на работу и увольнении; изменении сведений о сотрудниках; сообщение о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете; ежегодном предоставление списка сотрудников, подлежащих воинскому учету.

Для граждан появилась возможность проверять выданные на их имя повестки и получать электронную выписку.

Раньше повестку направляли по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а с 2023 года установили, что каждая повестка будет зарегистрирована в специальном электронном реестре. Размещение повестки в реестре приравнивается ее вручению через 7 дней.

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